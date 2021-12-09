Вильфанд: 10 и 11 декабря 2021 года станут самыми холодными с начала зимы Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики прогнозируют, что до конца недели в Москве будет морозною 10 и 11 декабря обещают стать самыми холодными днями с начала зимы. Температура воздуха в ночные часы в Москве опустится до – 17 градусов, а в Московской области еще ниже – до – 19 градусов. Днем будет немного теплее, но незначительно – 11…-13 мороза. Такие показатели примерно на четыре градуса ниже нормы.

-В пятницу и субботу нас ждет лунная ночь и солнечный день. Но при этом морозы будут усиливаться, в Москве - минус 15–17, а по области до 19 градусов. 10 декабря солнечно, но это солнце, которое светит, но не греет. В субботу аналогичная погода, - делится с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А вот в последний день недели, 12 декабря, морозы начнут ослабевать. Ночью – 9… - 14 градусов, а днем всего 2-4 со знаком минус.

Потепление обусловлено выходом южного циклона, который принесет с собой приятную погоду со снегопадом.

13 декабря от 0 до минус 5 мороза, а во вторник, 14 декабря, не исключена оттепель.

- Только к следующей неделе высокое давление, которое отмечается с 9 декабря, начнет приходить в норму, - заключил Роман Вильфанд.

Что касается погоды на 9 декабря, то ветер в московском регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах 754–758 мм ртутного столба, пишет газета "Известия".

Накануне на Москву обрушился мощный снегопад. Настолько мощного снежного потока столица не видела еще со сталинских времен.

- В такую погоду автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями, - дал рекомендацию в беседе с телеканалом "360" автоэксперт Дмитрий Славнов.