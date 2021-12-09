Синоптик Тишковец предупредил москвичей о сибирских морозах 10 декабря 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 10 декабря, в Москву придут «сибирские» морозы с высоким атмосферным давлением. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодняшние январские морозы - это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Тишковец уточнил, что 10 декабря ожидается небольшая облачность без осадков, в ночь на пятницу похолодает до минус 16-18, в Подмосковье будет до минус 15-20, а на севере до 23 градусов мороза. Днем столбики термометра в столице в лучшем случае покажут минус 10-12, а по области минус 9-14.

«В пятницу мы достигнем самого дна морозного колодца, окажемся в самом эпицентре арктического мешка холода. Такой температурный фон - аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года», - заявил синоптик.

Согласно прогнозам, в выходные дни морозы несколько спадут, а осадков не будет. Так, ночью в субботу, 11 декабря, будет минус 12-17, а местами до минус 20, днем будет минус 7-12. В воскресенье, 12 декабря, ночью ожидается минус 10-15, а днем минус 1-6.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе Москву ждет «арктическое вторжение».