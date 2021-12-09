Гинцбург сообщил, что вопрос об изменении "Спутника V" под новый штамм "омикрон" решат через две недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение об адаптации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» под новый штамм «омикрон» будет принято примерно через две недели. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, отметив необходимость проведения тестов по выделению самого вируса.

«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-24», выразив надежду, что ничего менять не придется.

Гинцбург также заявил, что из всех действующих на сегодняшний день вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител. По его словам, это хорошо доказано не только опытом применения в России, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, среди которых и «Спутник V».

Напомним, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказать сильное влияние на ход пандемии, отметив, большую зону распространения этого штамма и широкое количество мутаций.