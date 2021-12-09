Опрос: 55% россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди 1600 человек среди совершеннолетних граждан из 387 населенных пунктов и выяснили, что около 55% россиян рассчитывают на повышение заработной платы в 2022 году.

Еще 33% участников опроса ждут от работы стабильности, 27% - надеются на адекватное руководство со стороны начальства, сообщает издание "Газета.ru". Чуть больше четверти (26%) респондентов признались, что рассчитывают в грядущем году на карьерный рост.

В конце ноября 2021 года специалисты сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка сообщили "Известиям", что количество россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22% по сравнению с 2020 годом.

Ранее стало известно, что 65% российских работодателей планируют выплатить своим сотрудникам премии по итогам 2021 года. Также большинство компаний – порядка 67% – намерены в 2022 году повысить зарплаты работникам: 80% увеличат выплаты на 10% и лишь 3% поднимут зарплаты почти в полтора раза, передает "Москва 24"