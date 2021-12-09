Россияне оценили свое экономическое благополучие на "удовлетворительно" Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты ВЦИОМ и Хоум Кредит банка провели совместный опрос и выяснили, что россияне оценили свое экономическое семейное благополучие на "удовлетворительно".

Так, общая оценка респондентов собственного семейного благополучия составила 56,7 пункта из 100 возможных. Аналитики попросили участников опроса учесть свои жилищные условия, уровень доходов, наличие семейных сбережений и регулярный рост дохода, передает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что правительство направит более 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Общий объём финансирования программы в 2021 году составит около 311 млрд рублей, передает RT.

6 декабря 2021 года глава кабмина Михаил Мишустин заявлял, что федеральный бюджет с начала 2021 года выделил на поддержку российским регионам в общей сложности 1 трлн рублей, тогда как в 2022-м сумма будет не меньше, сообщают "Известия"