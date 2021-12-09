Мишустин назначил Владимира Зеленского первым замглавы Минздрава РФ

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ утвердило нового первого заместителя министра здравоохранения России, которым стал бывший глава Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

«У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский», - говорится в заявлении.

В правительстве отметили, что Зеленский является действительным государственным советником второго класса, кандидатом экономических наук, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и имеет благодарности президента России.

Владимир Зеленский окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» В 2000 году. Кроме того, он изучал юриспруденцию в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. В период с 2000 по 2007 годы он работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики Минфина.

В 2007 году Зеленский стал помощником министра здравоохранения и социального развития, после чего руководил департаментом развития медицинского страхования, а потом возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году он стал главой Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования.