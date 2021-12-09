Ярославские студенты создали экологичный материал для производства медицинских перчаток Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба проектно-образовательного интенсива "Университет 2035" сообщила, что студенты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали инновационный биоразлагаемый материал для производства медицинских перчаток.

"В эпоху пандемии коронавируса врачи и обычные граждане стали использовать в разы больше медицинских перчаток и других изделий, утилизация которых создает серьезную нагрузку на экологию. Биоразлагаемые медицинские изделия позволят ее существенно снизить", - рассказала изданию "Газета.ru" ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

Отмечается, что новый материал создан на основе синтетического полимера и природного наполнителя, которые будет разлагаться в естественной среде не более чем за три года.

Пандемия коронавируса уже спровоцировала новую волну неприятностей, которая недавно начала накрывать и российские берега.

"В Крыму, в нашем Краснодарском крае я видел на побережье огромное количество этих масок. Уже знаете, такие полуистлевшие маски, причем неизвестно откуда они приплыли", - рассказал "Пятому каналу" член общественного совета Минприроды России Сергей Грибалев.

"Известия" рассказывали, что новыми загрязнителями окружающей среды, в том числе мирового океана, стали использованные медицинские маски и перчатки.

Эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщили, что "наши улицы, пляжи и океан накрыла мощная волна образовавшегося из-за COVID-19 мусора"