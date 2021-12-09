Путин заявил, что бездомные должны вызывать чувство стыда у госслужащих Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с Советом по правам человека, прокомментировал проблему бездомных в стране. По словам главы государства, госслужащие должны осознавать свою ответственность за разрушенные человеческие судьбы.

«Для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит…В нашей сегодняшней действительности, когда сталкиваемся с разрушенными человеческими судьбами, конечно, чувство стыда должно возникать у всех», – заявил глава государства.

«Чиновничья черствость», отметил российский лидер, зависит от конкретных людей. Среди государственных служащих есть много совестливых и сознательных, подчеркнул он. Также Путин заявил, что поддержка людям в сложной жизненной ситуации должна оказываться государством вне зависимости от обстоятельств, предшествующих ей.

Как сообщил президент, он уже дал поручение правительству страны глубже заняться вопросом обеспечения бездомных жильем и медицинской помощью.