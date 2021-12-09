Путин согласен запретить отлавливать китов и белух для развлекательных целей

Путин согласился с необходимостью запрета на вылов косаток и белух в развлекательных целях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимир Путин поддержал идею о введении в РФ запрета на отлов китов и белух в культурно-развлекательных целях. Об этом он заявил в четверг 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Прямую трансляцию заседания ведет Россия24.

Во время заседания исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергей Цыпленков напомнил о резонансной истории с китовой тюрьмой в Приморье, которая несколько лет назад возникла из-за «дыр» в законодательстве и предложил запретить вылов белух и китов для развлекательных целей.

«Вы предлагаете запретить вылов с развлекательной целью? Ну, да. Согласен. Давайте так и сделаем», - ответил президент.

Путин рассказал, что существует законопроект о запрете промышленного вылова китообразных, и в него возможно внести поправки о запрете вылова в развлекательных целях.

Ранее на kp.ru рассказывалось о «китовой тюрьме» в Хабаровском крае, где в ужасающих условиях содержали белух и косаток, предназначенных для продажи в Китае. История вызвала широкий резонанс, за косаток и белух вступилась Памела Андерсон.