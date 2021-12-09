Госдума разрешила главам регионов избираться более двух сроков подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект об организации публичной власти в регионах России был принят Государственной думой в четверг, 9 декабря, во втором чтении. Документ снимает запрет на пребывание в должности главы региона более двух сроков подряд.

Согласно законопроекту, федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России. Также закрепляется право федеральных и региональных органов передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции.

В документе предусмотрено право федерального центра участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за образование, здравоохранение, финансы, регулирование тарифов, жилищный контроль. То есть с профильными федеральными ведомствами можно будет согласовывать назначение кандидатов и их отставки в региональные министерства.

Напомним, в Государственную думу в сентябре был внесен законопроект снимающий запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» предусматривает меры, которые направлены на «улучшение качества жизни» россиян, а также «закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой».