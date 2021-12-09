Стоматолог рассказал об опасных народных методах лечения зубов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава дентального центра Dr. Shipkov dental clinic Владимир Шипков заявил, что лечение зубной боли рецептами народной медицины чревато развитием инфекционных процессов и осложнений.

"Зубная боль бывает весьма сильной, но это не повод использовать лук, сырой картофель, сало, чеснок и другие продукты для ее купирования. Боль - следствие деструктивных процессов, происходящих в глубоких тканях зуба, поэтому проблему нужно решать последовательно", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

По его мнению, прикладывание еды к больному месту может спровоцировать вторичную инфекцию и вызвать осложнения. Кроме этого, врач предупредил об опасности отбеливания зубов в домашних условиях и неправильном использовании мисвак, которые могут травмировать слизистые и десна.

Ранее стало известно, что в России самой оплачиваемой в медицинской сфере является профессия стоматолога. Эти врачи могут получать 350 тысяч в месяц. При этом ежегодно сумма их заработной платы растет на 10%, передает телеканал "360".