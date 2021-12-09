ФСБ России: Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, не реагируя на требования ФСБ изменить курс Фото: YouTube

Корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщает Федеральная служба безопасности. Требования ФСБ изменить курс экипаж судна игнорирует.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Как отметили в ведомстве, заявок на прохождение судна через Керчь-Еникальский канал украинской стороной не подавалось. Корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ, который сопровождал «Донбасс», предупредил его экипаж о необходимости соблюдать российское законодательство, касающееся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив.

Согласно данным ФСБ, украинский корабль утром в четверг, 9 декабря, снялся с рейда порта Мариуполь и отправился в сторону Керченского пролива.