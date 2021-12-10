Илон Маск заявил, что подумывает бросить работу и стать блогером

Илон Маск Фото: REUTERS

Владелец компании Tesla Илон Маск объявил о том, что подумывает бросить работу и стать блогером. Соответствующий пост американский предприниматель опубликовал в Twitter.

"Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером", - написал Маск.

Сообщение набрало почти 25 тысяч комментариев. Среди них есть блогеры с миллионными аудиториями, которые предложили бизнесмену помочь с продвижением контента его будущего канала.

Также среди комментариев много советов, какую тематику следует выбрать Маску. В частности, ему предложили проходить компьютерные игры и проводить трансляции этого процесса.

Как ранее писал сайт kp.ru, Илон Маск теперь вполне официально считается бездомным: он продал последний находившийся в его собственности особняк, расположенный в Кремниевой долине Калифорнии. Миллиардер увязал продажу с "обретением полной свободы", а также с давно озвученным желанием покинуть Калифорнию.