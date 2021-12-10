Израиль продлил запрет на въезд в страну для туристов до 23 декабря 2021 года

Израиль продлил запрет на посещение страны до 23 декабря 2021 года. Фото: REUTERS

Израиль оставляет свои границы закрытыми для туристов до 23 декабря 2021 года. Такое решение приняли власти этой страны в целях предотвращения проникновения омикрон-штамма коронавируса, пишет Haaretz.

Ранее предполагалось, что Израиль откроет границы для туристов 14 декабря. Но в Министерстве здравоохранения этой страны отметили, что, судя по развитию ситуации с новым штаммом в мире, въезд в государство может быть закрыт на более долгий срок.

Иностранные туристы могут пересечь границу Израиля только при наличии разрешения специальной комиссии. Израильтяне, которые возвращаются из-за рубежа, должны сдать дополнительный ПЦР-тест и три дня оставаться в карантине.

Среди мер, вынесенных на обсуждение в израильском правительстве, предлагалось и внесение в «красный список» всех европейских стран. Если это предложение будет принято, Израиль фактически прекратит авиасообщение с государствами, расположенными на европейском континенте.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент ЮАР пригласил иностранных ученых для изучения омикрон-штамма коронавируса. В том числе приглашение получили и ученые из России.