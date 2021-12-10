Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 декабря 2021 10:39

Израиль продлил запрет на въезд в страну для туристов до 23 декабря 2021 года

Власти Израиля из-за омикрон-штамма коронавируса не будут пускать туристов в страну до 23 декабря
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Израиль продлил запрет на посещение страны до 23 декабря 2021 года.

Израиль продлил запрет на посещение страны до 23 декабря 2021 года.

Фото: REUTERS

Израиль оставляет свои границы закрытыми для туристов до 23 декабря 2021 года. Такое решение приняли власти этой страны в целях предотвращения проникновения омикрон-штамма коронавируса, пишет Haaretz.

Ранее предполагалось, что Израиль откроет границы для туристов 14 декабря. Но в Министерстве здравоохранения этой страны отметили, что, судя по развитию ситуации с новым штаммом в мире, въезд в государство может быть закрыт на более долгий срок.

Иностранные туристы могут пересечь границу Израиля только при наличии разрешения специальной комиссии. Израильтяне, которые возвращаются из-за рубежа, должны сдать дополнительный ПЦР-тест и три дня оставаться в карантине.

Среди мер, вынесенных на обсуждение в израильском правительстве, предлагалось и внесение в «красный список» всех европейских стран. Если это предложение будет принято, Израиль фактически прекратит авиасообщение с государствами, расположенными на европейском континенте.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент ЮАР пригласил иностранных ученых для изучения омикрон-штамма коронавируса. В том числе приглашение получили и ученые из России.