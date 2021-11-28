Израиль закрыл границы для всех иностранцев из-за штамма коронавируса "омикрон"

Запрет будет действовать как минимум две недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Израиль закроет границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Ограничение будет действовать как минимум две недели, решили на экстренном совещании министерская комиссия по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в исключительных случаях иностранцы могут въехать в Израиль. Такими ситуациями будет заниматься Комитет по исключениям.

Решение о закрытии границ вступает в силу немедленно, с 27 ноября. Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Власти Венгрии приняли решение ограничить въезд для граждан нескольких стран Южной Африки. В частности, речь идет о туристах из Ботсваны, Лесото, Свазиленда, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве. Такое решение было принято на фоне распространение нового штамма коронавирусной инфекции.