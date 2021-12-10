Президент ЮАР пригласил российских ученых в страну для изучения коронавируса

Сирил Рамафоса Фото: REUTERS

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил ученых из Бразилии, России, Индии и Китая вместе с южноафриканскими специалистами изучить коронавирусную инфекцию.

- Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций, — приводит слова главы государства сайт президента.

Уточняется, что предложение является частью сотрудничества в рамках БРИКС.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 100 человек, которые прибыли в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, а 24 из них госпитализированы. Она уточнила, что любое недомогание и повышение температуры является основанием для того, чтобы человек был госпитализирован. Попова напомнила, что на сегодняшний день в России выявлено два случая заражения новым штаммом «омикрон», а у остальных прибывших из ЮАР исследования продолжаются.