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Общество10 декабря 2021 13:11

Кремль заявил о непрофессионализме режиссера, поспорившем с Путиным о государстве

Александр Сокуров без знания предмета стал затрагивать деликатные темы, отметил Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о непрофессионализме члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова после его спора с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и предложил исключить их из состава России. Путин не согласился с ним, на что режиссер начал приводит свои доводы.

- У нас с Вами же сейчас не дискуссия. У нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая, — ответил Путин.

Песков объяснил резкую реакцию главы государства непрофессионализмом Сокурова.

- Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что Путин не терпит непрофессионалов.