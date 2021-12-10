Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита грузов из Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис написал заявление об отставке. Причиной такого решения стал продолжающийся транзита грузов из Белоруссии.

«Прошу вас принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки», – приводит DELFI.lt текст заявления главы литовского МИД, направленного премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните.

Ландсбергис отметил, что транзит белорусских грузов после введенных США санкций негативно сказывается на репутации возглавляемого правительства Литвы.

Как писал сайт kp.ru, глава литовской государственной компании «Летувос гележинкеляй» Мантас Бартушка заявил, что не остановит транзит калийных удобрений из Беларуси. По его словам, в противном случае судебные иски «Беларуськалия» в ответ на остановку транзита грозят компании банкротством.