Аргентина станет более доступной для российских туристов

Аргентина становится более привлекательной и доступной для российских туристов. Фото: предоставлено Пресс-службой Министерства туризма и спорта Аргентины.

С 1 декабря Россия и Аргентина возобновили авиасообщение между странами. В Аргентине принимают вакцинированных «Спутником» иностранцев. Эти два обстоятельства делают Аргентину очень привлекательной для туристов из России.

Недавно представители десятка российских компаний посетили Аргентину, чтобы обсудить возможности инвестиций в различные сектора экономики Аргентины. В том числе речь шла и о взаимном развитии туризма.

О туризме говорили на самом высоком уровне – эти вопросы обсуждались на встрече делегации с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и в ходе переговоров с представителями кабинета министров страны. А более подробно этот вопрос обсудили гендиректор российского туроператора TUI Тарас Демура и министр туризма и спорта Аргентины Матиас Ламменс.

Потенциал для увеличения турпотока есть с обеих сторон. В допандемийном 2019 году Россию посетило порядка 20 тысяч туристов из латиноамериканской страны, а за первое полугодие 2021 было совершено порядка 400 туристических поездок из Аргентины в Россию. В 2018 году, когда в России проходил Чемпионат Мира по футболу, в нашу страну приехало около 60 тысяч аргентинцев!

Тарас Демура рассказал аргентинским партнерам, что в России есть много интереснейших туристических мест, кроме известных аргентинцам Москвы и Санкт-Петербурга - Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Байкал. Россиян же интересует уникальный регион Аргентины – Патагония, многие мечтают побывать на аргентинских фестивалях танго или футбольных матчах.

-И Россия, и Аргентина могут предложить своим гостям разнообразные форматы туризма: рекреационного, исторического, культурно-познавательного, гастрономического, медицинского, промышленного и другие, - говорит Тарас Демура. – Можно приступить к формированию туров на базе регулярной перевозки, а как только объемы достигнут нужных показателей, мы подумаем о постановке чартеров.

Власти Аргентины пообещали подготовить для российских туроператоров специальное предложение, которое поможет увеличить туристические потоки.