Россияне назвали главные слова уходящего 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

2021 год подходит к концу, и пора подводить итоги. Сервис SuperJob провел опрос россиян и узнал, какие слова стали самыми главными в уходящем.

Лидерах рейтинга оказался «коронавирус». Это слово нарекли ключевым 18% респондентов.

Вторая строчка «здоровьем» - 9%. А третья позиция сразу у двух слов: «вакцинация» и «прививка» - они набрали по 6%.

«QR-коды» популярны в 5% случаев, а «пандемия», «семья», «ревакцинация» и «кризис» собрали по 2%.

Популярными также были признаны слова «антиваксер, апокалипсис, дискриминация, «Спутник V», добро, жизнь, маска, надежда, неопределенность, ограничения, ответственность, перемены, штамм».

Есть еще одна интересная деталь – «здоровье» женщины вспоминали в два раза чаще мужчин (11 против 6%)

А вот сильная половина человечества чаще описывает уходящий 2021-й нецензурными словами. Мужчины дали такую характеристику в 8% случаев, а женщины только в 2%.

- Стоит отметить, что за последний год число россиян, считающих «коронавирус» словом года, сократилось на 10%,- прокомментировали «Газете.Ru» в SuperJob.

Стоит отметить, что большинство россиян могут назвать себя счастливыми. Среди опрошенных 84% респондентов удовлетворены жизнью.84% опрошенных счастливы, и лишь 14% респондентов призналось в том, что они несчастливы, сообщает ФАН.

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