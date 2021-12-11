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Общество11 декабря 2021 0:11

Минтранс предложил способ разрешить споры между пассажирами поездов с верхних и нижних полок

Пассажиров нижних полок в поездах могут обязать уступать попутчикам место у стола
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В министерстве транспорта России предложили способ разрешить споры между пассажирами с верхних и нижних полок

В министерстве транспорта России предложили способ разрешить споры между пассажирами с верхних и нижних полок

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В министерстве транспорта России предложили способ разрешить споры между пассажирами поездов дальнего следования с верхних и нижних полок: ведомство предлагает обязать тех, кому досталось место внизу, уступать своим «соседям сверху» столик на время приема пищи.

Об этом говорится в документе, подготовленном Минтрансом и опубликованном на официальном портале правовой информации. Отмечается, что место у столика пассажирам верхних полок должно предоставляться не менее тех раз в сутки: во время завтрака и ужина – как минимум на полчаса, а на обед выделяется до часа.

Ранее известный телеведущий и путешественник Тимофей Баженов рассказал kp.ru, что большинство людей в дальних поездках относятся друг к другу с пониманием и теплотой, а все вопросы обычно решаются полюбовно. Однако новые правила, предложенные Минтрансом, нужны, «поскольку люди разные, бывают и склонные к разнообразным выяснениям отношений».