Раскрыта новая схема мошенничества, где россияне сами звонят аферистам

Мошенники маскируются под кол-центры Фото: Shutterstock

Мошенники стали чаще пользоваться новой схемой, по которой россияне сами связываются с ними и предоставляют злоумышленникам доступ к своим счетам. Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"В последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему", - уточнила Лазарева.

Жертвы мошенничества уверены, что связываются с реальным кол-центров, но на самом деле имеют дело с обычными мошенниками. Они используют это доверие, чтобы получить доступ к счетам жертв либо установить на их смартфоны и компьютеры вредоносное программное обеспечение.

В надежде решить проблему россияне зачастую не догадываются, что имеют дело не с оператором кол-центра, а с аферистом.

Для борьбы с подобным методом Лазарева предложила перенастроить спам-фильтры, чтобы фальшивые сообщения не доходили до конечного адресата. В частности, можно использовать для фильтрования ключевые слова, полагает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков".