Айсен Николаев: Создание в Якутии карбонового полигона позволит проводить мониторинг парниковых газов

Айсен Николаев. Фото: Евгения ГУСЕВА

С этой инициативой руководитель северного региона нашей страны выступил во время работы в технопарке «Сколково» дискуссионной площадки форума Nobel Vision. Открытые инновации 2.0.

«Уникальный климат и география Якутии дают широкие возможности для научных исследований. Создание на территории республики карбонового полигона позволит проводить мониторинг парниковых газов, которые влияют на изменение климата. То, чему территория Якутии подвержена как самый крупный регион на вечной мерзлоте», - отметил Айсен Николаев.

По мнению ряда авторитетных учёных, парниковые газы, которые поступают в атмосферу в результате промышленного и сельскохозяйственного производства, способны значительно ускорить глобальное потепление климата. Считается, что для предотвращения глобальной катастрофы человечеству необходимо постепенно отказываться от массового использования ископаемого топлива – угля, нефти, газа и в течение ближайших десятилетий решать проблемы по декарбонизации экономики. С этой целью обустраиваются карбоновые полигоны. Здесь отрабатываются технологии поглощения основных парниковых газов Земли - водяного пара, углекислого газа и метана, а также постепенного замедление процессов их выброса в атмосферу.

В научных учреждениях Якутии работают серьёзные учёные с мировым авторитетом в этой сфере. Доктор биологических наук, заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН, руководитель международной сети наблюдений SakhaFluxNet Трофим Максимов убеждён в необходимости реализации в Якутии проекта по созданию местной системы наблюдения за изменением климата. Сеть станций мониторинга позволит отслеживать трансформации погоды на обширных естественных и нарушенных в результате человеческой деятельности экосистем, которые образовались в ходе использования земель в сельско-хозяйственных целях, а также после лесных пожаров.

«Обширные леса и тундры Якутии являются большими стоками углерода. Ежегодно аккумулируется от 200 до 400 млн тонн углерода или 23% углерода России. В природных экосистемах Якутии депонировано 19-21 млрд тонн углерода. До сих пор не оценен корректно углеродный пул самой многолетней мерзлоты», – наметил цели для работы учёный.

В Якутии уже действует сеть наблюдений SakhaFluxNet, которая состоит из четырёх экспериментальные научных станции. Они охватывают важнейшие биоклиматические зоны России - тундровую, лесотундровую и лесную.

Научно-исследовательская экспериментальная станция «Спасская падь» расположена в нескольких десятках километрах от Якутска. Совместно с научным стационаром «Эльгээйи» (Усть-Майский районе) они контролируют лесную биоклиматическую зону. Станции «Чокурдах» и «Кодак», расположены в Аллаиховском районе. Это крайний север Якутии. Эти объекты отвечают за тундровую и лесотундровую зону соответственно.

Исследования на станциях проводятся круглый год. SakhaFluxNet не имеет аналогов в России и в мире, как по оснащению самым современным оборудования, так и по числу изучаемых параметров - биологических, геологических, космических, физико-технических.