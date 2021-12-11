Минсельхоз РФ намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году

Из сельской ипотеки планируют исключить квартиры / Фото: ТАСС

Минсельхоз России выступил с инициативой исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С целью стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов предлагается исключить направление по приобретению квартир в многоквартирных домах", - уточнили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что с 2020 года от россиян поступило свыше 436 тысяч заявок на участие в программе. В результате выдано 96 тысяч кредитов на сумму 184,7 млрд рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, реализация жилья в селах со скидкой - идея Министерства сельского хозяйства России. Льготы прописаны в уже утвержденной государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Главная задача - чтобы поселки и деревни жили, а не вымирали. Главное условие сельской ипотеки - назначение кредит. Он обязательно должен быть потрачен на жилплощадь: квартиру, дом (в том числе и недостроенный) или земельный участок.

Напомним, программа действует с 2020 года. Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых.