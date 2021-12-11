Глава МВД Украины предложил уволить своего зама, устроившего скандал при проверке документов в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский Фото: сайт МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил уволить своего заместителя Александра Гогилашвили, который устроил скандал во время проверки документов на линии соприкосновения в Донбассе.

«Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабмин Украины», – сообщил глава украинского МВД в Facebook.

В пятницу, 10 декабря, Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на линии соприкосновения при въезде в Донецкую область. Автомобиль замминистра остановили для проверки документов, однако это ему не понравилось. Несмотря на требования полицейских остановиться, Гогилавшивили проехал еще несколько метров.