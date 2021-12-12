У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа случился инсульт в тюрьме Фото: REUTERS

Основатель организации WikiLeaks (Викиликс) Джулиан Ассанж во время пребывания в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года, перенес инсульт. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

По словам девушки, приступ у ее возлюбленного случился 27 октября. В тот день Ассанж выступал в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По мнению Моррис, инсульт мог быть спровоцирован стрессом из-за длительного судебного разбирательства со стороны США.

Также у основателя WikiLeaks произошли внешние изменения. Сейчас у него опущено правое веко, начались проблемы с памятью и появились признаки неврологического повреждения. Ассанжу уже сделали МРТ головного мозга, пока он пьет препараты против инсульта.

Накануне сообщалось, что Британский суд санкционировал экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Там основателя "Викиликс" ждут обвинения в нелегальном доступе к информации и шпионаже, против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым австралиец может сесть за решетку на 175 лет.