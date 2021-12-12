Иммунолог заявил, что ревакцинация через 4-5 месяцев поможет защититься от штамма коронавируса "омикрон " Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Такое заявление сделал иммунолог Николай Крючков, который назвал прививка через шесть месяцев, с учетом появления нового штамма, «очень большим периодом»

«При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями - через четыре», - заявил эксперт в беседе с порталом Ura.ru, призвав параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией

Крючков также отметил, что ранняя ревакцинация обеспечивает хороший титр нейтрализующих антител.

«Если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил „гибридный иммунитет“, то есть антител много и нейтрализующих достаточно», - уточнил эксперт.