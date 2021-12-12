Ученые спрогнозировали новую волну циркуляции коронавируса из-за "омикрона"

Британские медики ожидают новой волны пандемии, связанной с распространением штамма "омикрон". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омикрон-штамм коронавируса может вызвать в Великобритании новую волну пандемии с более частыми госпитализациями, чем год назад. Такой прогноз дали в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Специалисты смоделировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Он распространяется намного быстрее, чем другие разновидности COVID-19 и к концу года с большой вероятностью станет доминирующей формой коронавируса на территории страны. Если не принять дополнительных мер, то при самом оптимистичном прогнозе с декбря 2021 по апрель 2022 года в Великобритании могут умереть 24,7 тыс. человек, при пессимистичном же — 74,8 тыс.

Даже если иммунный ответ у граждан Великобритании будет высоким и бустерные прививки окажутся эффективными, если не принять дополнительных мер, в больницы будут обращаться до 2 тыс. человек в день. Всего до 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тыс. пациентов и 24,7 тыс. могут умереть.

Если иммунный ответ организма и эффективность бустерных прививок окажутся низкими, в больницы с коронавирусом могут попасть 492 тыс. британцев, а 74,8 тыс. из них могут умереть до 30 апреля.

Ранее на kp.ru сообщалось, что иммунолог Николай Крючков заявил о необходимости ревакцинации через четыре-пять месяцев для защиты от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Специалист считает, что шесть месяцев является слишком большим сроком для ревакцинации с учетом особенностей нового штамма COVID-19.