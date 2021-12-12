Доктор Павлова рассказала о "мигрени выходного дня" у трудоголиков

К ухудшению самочувствия в выходные могут приводить несколько факторов Фото: Евгения ГУСЕВА

Причиной ухудшения самочувствия после рабочих будней зачастую является "мигрень выходного дня", рассказала известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, особенно часто от этого страдают трудоголики, у которых в выходные наблюдаются головная боль, разбитость и слабость.

Доктор Павлова отметила, что помимо накопившейся за неделю усталости есть достаточно много объективных причин негативной реакции организма на изменение условий.

"В выходные наша жизнь коренным образом меняется. Спим долго, весь день лежим на диване, скорее всего едим больше, а пьем меньше, - аргументировала врач. - Из-за недостатка кофе начинается небольшая ломка. Из-за переедания и недостатка воды - тяжесть и разбитость".

Дополнительную роль играет поздний подъем. Так, если встать на три часа позже обычного, то возникнет реакция, которую называют джетлаг. Она возникает у путешественников, которые пересекают несколько часовых поясов.

Чтобы определить, какой из факторов играет решающую роль в ухудшении самочувствия, Павлова рекомендовала проследить, что сильнее всего меняется в выходные.