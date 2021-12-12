Автоэксперты назвали пять уловок автодилеров, из-за которых растут цены на машины Фото: Shutterstock

В 2021 году цены на машины стремились вверх, и, судя по всему, в 2022 году тенденция сохранится.

По прогнозам аналитиков, ждать стабилизации не стоит ранее 2023 года. Если же автомобили будут дорожать теми темпами, что в уходящем году (а прирост составил от 2,5 до 15%, а на позиции премиум-класса – 40%), то спустя год о том, что машина средство передвижения, лучше забыть. Она будет настоящей роскошью.

К росту цен приводят многие факторы. Эксперты назвали пять ключевых, которые дают дилерам основания продавать машины дороже.

Первый фактор - пандемия. С самого начала пандемии автодилеры начали пользоваться простоем заводов, а затем и внезапно возникшим дефицитом полупроводников, взвинчивая цены на автомобили из наличия и ближайших поставок

Второй фактор – это дополнительные услуги. Они появились вслед за ковриками с пятикратной наценкой.

- Клиент не понимает, сколько стоит конкретная деталь или услуга, он видит счет и заказ-наряд, в котором для него важны лишь цифры. Работа настроена таким образом, что купить новый автомобиль без дополнительных работ невозможно, - рассказывает life Роман Сорокин, директор дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом.

За пределами дилерского центра такие же услуги будут стоить в десятки раз дешевле.

Третий фактор – сговоры дилеров.

Когда в России начались перебои с поставками авто, многие решили купить машину в Белоруссии. Но белорусские дилеры и их российские коллеги договорились о запрете на продажу автомобилей для россиян в РБ. Директор компании по импорту немецких автомобилей с пробегом в Белоруссию Игорь Шквол заверил, что российские и белорусские дилеры контактируют по вопросам дефицита автомобилей минимум с 2020 года.

Четвертый фактор – агрессивная политика. Вслед за ростом цен на новые авто, стали дорожать и машины с пробегом.

До пандемии маржа автодилеров на каждый автомобиль (так называемая железная маржа) составляет около 10%. То теперь ситуация в корне изменилась. Продавцов машин с пробегом буквально вынуждают отдавать машины за копейки, после чего дилер добавляет к ним огромную накрутку.

С января по ноябрь машины с пробегом подорожали в среднем на 234 тысячи рублей, или на 34%. Средняя цена легковушки выросла с 688 тысяч до 922 тысяч рублей. Причем за эти деньги можно нарваться на абсолютный неликвид.

Пятый фактор – такая же, но на миллион дороже.

В 2021 году клиента автосалонов регулярно слышат, что новую машину придется ждать полгода. Но можно купить аналогичную из тех, что в наличии. Только покупка обойдется на миллион дороже. Причем, если человек не намерен переплачивать и соглашается ждать, то в договоре обязательно есть фраза «цена автомобиля может измениться».

Автоэксперты приводят пример, что в 2021 году новый Hyundai Tuscon, стоит столько же, сколько BMW X5 четыре-пять лет назад, пишет газета "Известия".

Проблемой накрутки цен и навязывания допоборудования на авторынке заинтересовались даже в Госдуме. Депутат ГД Иван Сухарев предложил проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей. Он обратился в Минпромторг, ФАС и Роспотребнадзор, пишет Rt.