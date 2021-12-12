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Спорт12 декабря 2021 12:40

Россия завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Эдуард Латыпов вырвал третью строчку пьедестала у немца Наврата
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Бронзу для России удалось вырвать в самом финале гонки Эдуарду Латыпову

Бронзу для России удалось вырвать в самом финале гонки Эдуарду Латыпову

Фото: REUTERS

Старт последней мужской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене у сборной России не задался, но россияне проявили характер и смогли выправить ситуацию. Об этом сообщает "КП-Спорт".

В воскресенье, 12 декабря 2021 года, в эстафета 4 по 7,5 километра в состав России вошли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первым бежал Василий Томшин. После нескольких промахов и штрафного круга он передал эстафету Даниили Серохвостову, находясь на седьмой позиции.

Решающий финальный отрезок гонки россиянин Эдуард Латыпов боролся за третью позицию с немцем Навратом. В результате ему удалось опередить соперника из Германии и вырвать для российской команды бронзу с отставанием от лидера в 47,3 секунды.

Первое место досталось Норвегии. Серебро взяли французы. Они отстали от норвежцев на 21,2 секунды.