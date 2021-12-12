11-классник Кирилл Вагапов из Челябинской области победил в конкурсе "Ученик года — 2021"

Фото с сайта Российского союза молодежи

В Ульяновске подвели итоги всероссийского конкурса "Ученик года - 2021". Лучшим стал 11-классник средней общеобразовательной школы №3 Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов. Об этом сообщается на сайте Российского союза молодежи.

После объявления результатов Кирилл не удержался и позволил своей маме, чтобы обрадовать ее этим достижением.

- Я хочу позвонить маме. Вот прямо сейчас. Я думаю, вы будете не против, - сказал он залу. - Мама, здравствуй.... Я сейчас на сцене, фамилию назвали - Вагапов. Говорят, что ученик года.

также лауреатами конкурса были признаны ученица 11-го класса лицея №1 им. М.В. Карамаева из Горно-Алтайска Алина Клейменова и ученик 11-го класса гимназии №30 из Иванова, чемпион мира по чтению вслух Александр Малый.

В номинации конкурса "Общественник года" победила Анастасия Волкова из Татарстана, а "Интеллектуалом года" стал Данила Поддубский из Тамбовской области.