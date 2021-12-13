Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала участница из Индии Фото: REUTERS

Представительница от Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". Трансляция мероприятия велась на странице конкурса в YouTube.

В финал конкурса смогли пройти только 10 девушек. Они прошли ряд отборов, в том числе выступили в купальниках. Затем только пять претенденток на титул получили возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались три участницы - из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

На последнем испытании конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. В ответ а это победительница призвала верить в себя и не сравнивать себя с другими.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. От России в конкурсе участвовала Ралина Арабова -"Мисс Татарстан 2019" и "Вторая вице-мисс Россия 2019".