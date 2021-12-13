В 2021 году россияне стали чаще обновлять интерьер

За время пандемии россияне увлеклись обновлением интерьера своих жилищ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году россияне на 25 процентов чаще, чем в 2020, искали и покупали товары для уюта. Аналитики площадки объявлений Авито объясняют это изменением стиля жизни во время пандемии. Из-за вынужденной изоляции люди начали больше ценить домашний уют и заниматься обустройством комфорта в своем жилище.

Чаще всего в 2021 году россияне искали диваны. В целом же десятка самых популярных запросов в категории «Мебель и предметы интерьера» выглядит так. На первом месте диваны, на втором столы, на третьем – кухонные гарнитуры. Далее идут шкафы, компьютерные стол, кресла, стенки, комоды, стулья и кровати.

Наиболее востребованным стилем мебели в России стал «лофт». Популярна винтажная мебель и стиль «прованс». Интересуются россияне также скандинавским и неоклассическим стилями обустройства жилья.

Желающим обновить интерьер пришлось рассчитывать на большие суммы, чем в 2020 году. Мягкая мебель, по данным экспертов Авито, подорожала на 19 процентов, столы, стулья, шкафы и комоды – на 20 процентов, мебель для кухни – на 13 процентов, компьютерные столы и кресла – на 15 процентов.

Чаще стали покупать россияне подставки и тумбы, текстиль, ковры, предметы интерьера и произведения искусства, настольные лампы и люстры. Как рассказали на Авито, увеличился не только спрос, но и предложение. В 2021 году россияне разместили почти на треть больше объявлений о продаже мебели, чем в 2020.