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Здоровье13 декабря 2021 10:35

Кремль продолжит убеждать россиян вакцинироваться от коронавируса

Побуждение к прививкам должно проходить в рамках здравого смысла, отметил пресс-секретарь презилента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
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Кремль продолжит убеждать россиян вакцинироваться от коронавируса

Кремль продолжит убеждать россиян вакцинироваться от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти продолжат убеждать жителей России сделать вакцину от коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все должно быть в рамках здравого смысла. Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российские власти стараются не принуждать, а убеждать население вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Напомним, во время совещания с членами правительства 24 ноября президент РФ напомнил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным. По словам российского лидера, это касается и несовершеннолетних.

Уровень коллективного иммунитета к коронавируу в России достиг 55,7%. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 67 260 355 раз, первый компонент вакцины был введен 74 189 385 раз.