Кремль продолжит убеждать россиян вакцинироваться от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти продолжат убеждать жителей России сделать вакцину от коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все должно быть в рамках здравого смысла. Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российские власти стараются не принуждать, а убеждать население вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Напомним, во время совещания с членами правительства 24 ноября президент РФ напомнил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным. По словам российского лидера, это касается и несовершеннолетних.

Уровень коллективного иммунитета к коронавируу в России достиг 55,7%. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 67 260 355 раз, первый компонент вакцины был введен 74 189 385 раз.