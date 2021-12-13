Губернатор Василий Орлов: «Рост производства продовольствия в Амурской области по итогам 2021 года составит 138 %»

Несмотря на летний паводок, амурские аграрии перевыполнили план по зерновым, сое и кукурузе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Амурская область подводит сельскохозяйственные итоги года. Несмотря на сложное для аграриев лето, сильные дожди и паводок, в результате которого регион потерял более 5 % посевных площадей, Приамурье перевыполнило план по урожаю зерновых, сои и кукурузы. Рост был достигнут благодаря значительному повышению урожайности этих культур. По оценкам экспертов, за последние пять лет (с 2015 по 2021 годы) урожайность сои в регионе выросла на 42%. Урожайность зерновых культур за семь лет повысилась на 28,5%, кукурузы — на 67%.

В целом по итогам 2021 года рост производства продовольствия в Амурской области составит 138 %, рассказал глава региона Василий Орлов.

- В Приамурье ведется серьезная работа по развитию сельского хозяйства, и растениеводства, в частности. Главная наша задача – обеспечить продовольственную безопасность региона, - отметил Василий Орлов. - Мы уже добились серьезных успехов в производстве сои, на сегодняшний день Амурская область лидирует в этом направлении среди всех российских регионов. Теперь нужно идти дальше и развивать другие сферы растениеводства, для этого в регионе разработаны различные меры поддержки для аграриев, которые касаются в том числе элитного семеноводства, производства овощей открытого грунта, возмещения части затрат на приобретение сельхозтехники, а также на строительство и реконструкцию хранилищ. Результаты этой работы очевидны. Несмотря на летний паводок, амурские аграрии перевыполнили план по зерновым, сое и кукурузе. Предварительно, по итогам года рост производства продовольствия в Амурской области составит 138 %. Это заметно больше показателей прошлого года, такой результат говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

Минувшее лето выдалось в регионе дождливым, посевные площади зерновых культур из-за частых осадков и наводнения сократились на 27 тысяч гектаров. В летние месяцы из-за сильных ливней на полях образовался застой воды, в результате погибла часть урожая. Тем не менее, амурские аграрии перевыполнили план за счет повышения урожайности. По прогнозам, составлявшимся в начале года, урожайность зерновых предполагалось повысить на 1,7 центнера с гектара. В реальности по итогам уборочной кампании она выросла на 4,3 центнера с гектара. Отмечен также рост урожайности сои - на 3,2 центнера и кукурузы – на 12,4 центнера.

- Это итог планомерной работы в течение нескольких лет: амурские аграрии покупают больше удобрений, стараются использовать качественные семена, соблюдают севооборот, приобретают больше техники, в том числе с помощью мер государственной поддержки, - подчеркнул заместитель председателя областного правительства Олег Турков. - В настоящее время мы работаем над созданием условий для производства качественных семян на территории области.