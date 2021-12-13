Житель Новой Зеландии сделал 10 прививок от коронавируса за один день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Органы здравоохранения Новой Зеландии расследуют заявление о том, что мужчина получил до десяти доз вакцины от коронавирусной инфекции за один день от имени других людей, зарабатывая таким способом деньги.

В Министерстве здравоохранения Новой Зеландии сообщили, что серьезно относятся к данному вопросу, выразив обеспокоенность. «Мы очень обеспокоены этой ситуацией и работаем с соответствующими агентствами», - приводит The Guardian слова официального представителя организации по вакцинации и иммунизации Астрида Куорнифа.

Сообщается, что мужчина посетил несколько центров иммунизации, поскольку ему заплатили для вакцинации от имени другого человека. В Новой Зеландии для получения прививки от коронавируса необходимо сообщить медработнику свое имя, дату рождения и физический адрес, однако никакой дополнительной идентификации не требуется.

Куорниф указал на опасность подобных действий. «Это ставит под угрозу человека, который получает вакцинацию под предполагаемым именем, и человека, в медицинской карте которого будет указано, что они были вакцинированы, хотя они этого не сделали», - заявил он, отметив, что все это может повлиять на здоровье в будущем».

Министерство здравоохранения Новой Зеландии обратилось к гражданам, получивших больше доз вакцины, чем рекомендовано, обратиться за медпомощью.

Вакцинолог Хелен Петусис-Харрис из Оклендского университета заявила, что этот случай не был единичным, отметив, что слышала о других людях, которым платили за получение прививки под чужим именем. Специалист отметила, что в попытке сделать процесс максимально доступным, систему делают уязвимой для злоупотреблений со стороны «небольшого меньшинства людей».