Минздрав Великобритании заявил о феноменальной скорости распространения штамма «омикрон»

В Великобритании назвали "феноменальной" скорость распространения омикрон-варианта коронавируса. Фото: REUTERS

В Минздраве Великобритании заявили о необычайно быстрой скорости распространения омикрон-варианта COVID-19. Министр здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Саджид Джавид назвал ее «феноменальной» и отметил, что ранее в стране такого «никогда не видели».

По словам Джавида, каждые два-три дня количество инфицированных «омикроном» в Великобритании удваивается. Министр рассказал Sky News, что 40 процентов пациентов с коронавирусом в Лондоне могут быть инфицированы именно омикрон-варианом. Известно, что в стационарах Великобритании находится 10 человек, у которых обнаружен штамм «омикрон».

По словам Джавида, чтобы обеспечить защиту от инфекции, недостаточно двух доз вакцины, и власти Великобритании собираются расширить программу «бустерной» вакцинации. В стране увеличат количество центров вакцинации.

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