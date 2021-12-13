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Здоровье13 декабря 2021 11:52

Минздрав Великобритании заявил о феноменальной скорости распространения штамма «омикрон»

Количество зараженных штаммом «омикрон» в Великобритании удваивается каждые два-три дня
Мария ПАВЛОВА
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В Великобритании назвали "феноменальной" скорость распространения омикрон-варианта коронавируса.

В Великобритании назвали "феноменальной" скорость распространения омикрон-варианта коронавируса.

Фото: REUTERS

В Минздраве Великобритании заявили о необычайно быстрой скорости распространения омикрон-варианта COVID-19. Министр здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Саджид Джавид назвал ее «феноменальной» и отметил, что ранее в стране такого «никогда не видели».

По словам Джавида, каждые два-три дня количество инфицированных «омикроном» в Великобритании удваивается. Министр рассказал Sky News, что 40 процентов пациентов с коронавирусом в Лондоне могут быть инфицированы именно омикрон-варианом. Известно, что в стационарах Великобритании находится 10 человек, у которых обнаружен штамм «омикрон».

По словам Джавида, чтобы обеспечить защиту от инфекции, недостаточно двух доз вакцины, и власти Великобритании собираются расширить программу «бустерной» вакцинации. В стране увеличат количество центров вакцинации.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Билл Гейтс прогнозирует спад пандемии COVID-19 в 2022 году.