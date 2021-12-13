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Происшествия13 декабря 2021 11:55

Мужчина с ножом напал на стоматолога на севере Москвы

Пострадавший получил тяжелое ранение
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На севере Москвы мужчина с ножом напал на стоматолога Фото: очевидцы

На севере Москвы мужчина с ножом напал на стоматолога Фото: очевидцы

Неизвестный с ножом напал на работника частной стоматологической клиники на севере Москвы.

- Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжелое ранение, — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

После случившегося очевидцы вызвали полицию.

Согласно предварительным данным, преступнику не понравилось, как врач лечил его зубы, пишет РЕН ТВ. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

Неизвестный с ножом напал на работника частной стоматологической клиники на севере Москвы.

Неизвестный с ножом напал на работника частной стоматологической клиники на севере Москвы.

Ранее в Костроме спортсменка вооружилась и ограбила аптеку. Когда правоохранители прибыли по вызову в одну из местных аптек, оказалось, что им нужно защитить сотрудников ЧОП и фармацевта от посетительницы с ножом. К этому моменту она уже успела ранить одного из присутствующих в руку. Девушку обезвредили, доставили в отделение полиции. Она сообщила, что собиралась ограбить аптеку, чтобы рассчитаться с долгами и кредитами.