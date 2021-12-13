Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с космодрома Байконур Фото: сайт "Роскосмоса"

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно стартовала в понедельник, 13 декабря, с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Спустя 582 секунды после старта головной блок (в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Для полета ракеты «Протон-М» используется типовая трасса с выделенными районами падения отделяемых частей ракеты космического назначения. Данная трасса обеспечивает наклонение опорной орбиты 51,55°», – сообщается на сайте госкорпорации.

Как уточняется в сообщении, телекоммуникационные спутники будут выведены на орбиту благодаря пяти включениям маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». Время отделения первого аппарата от момента старта «Протона-М» составит 17 часов 50 минут, второго спутника – 18 часов 7 минут, отметили в «Роскомосе».

23 сентября 2021 сообщалось, что запланированный на 8 ноября 2020 года запуск спутников перенесен на 6 декабря. Однако в декабре прошлого года Рогозин рассказал, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года. Позже стало известно, что «Протон-М» состоится 12 декабря.