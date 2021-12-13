Российское правительство подготовило план борьбы с распространением штамма "омикрон"

"Омикрон"-штамм распространяется быстрее, чем "дельта" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению нового штамма коронавирусной инфекции, названного "омикрон". Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Она отметила, что подготовленный кабмином план был направлен на ознакомление президенту России Владимиру Путину. Разработан он был также по инициативе главы государства.

"Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его [план] направили на соответствующий доклад", - заявила Голикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, новая разновидность коронавируса "омикрон" перед штаммом "дельта" имеет преимущество - она распространяется гораздо быстрее. Проведенные исследования свидетельствуют также о том, что действующие вакцины недостаточно эффективны перед "омикроном" в отношении инфицирования и распространения.