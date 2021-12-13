В Москве 13 декабря 2021 года пройдет снегопад, какой бывает раз в 10 лет

В Москве идет снег, за сутки сугробы станут на 60 процентов выше! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 13 декабря 2021 года пройдет сильный снегопад. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в середине декабря подобные снегопады бывают очень редко.

«Такие мощные снегопады, согласно метеостатистике, в середине декабря в среднем бывают не чаще 1 раза в 10 лет!», - написал Тишковец в своем Instagram.

Снег, начавшись днем 13 декабря, максимально усилится в вечерний час пик и после полуночи. «Снегопад с 00.00 до 06.00 станет сильным, а видимость в зарядах будет ухудшаться до 1000-1500 метров. В общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 мм осадков при месячной норме декабря 56 мм», - пишет Тишковец.

Чтобы было понятнее и нагляднее: посмотрите на ближайший к вам сугроб, если вы идете по улице или выгляньте из окна и представьте, что этот сугроб стал выше на 60 процентов. Именно так он будет выглядеть к утру вторника, 14 декабря, прогнозирует Тишковец.

«Высота сугробов в столице вырастет к утру вторника на 60% (на 8 см) – с 13 до 21 см», - отметил синоптик и уточнил, что такие большие сугробы соответствуют климатической норме первой декады января.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в Москву с морозами вернулись снегири. Вот в каких местах столицы есть шанс встретиться с ними.