В Новосибирске выкатили первый летный образец ударного беспилотника «Охотник». Фото: Ростех

На Новосибирском авиационном заводе прошла выкатка первого летного образца нового ударного беспилотника С-70 «Охотник», который на сегодняшний день готовится к испытаниям и первому полету. Такое заявление сделал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Замглавы военного ведомства уточнил, что выкатка дрона фиксирует окончание сборки машины в целом. По его словам, образец нового беспилотника уже полностью оснащен всем необходимым оборудованием и подготовлен для того, чтобы отрабатывать свой первый вылет.

Это первый экземпляр «Охотника», оснащенного плоским реактивным соплом, а также отличающегося тем, что данный дрон трудно заметить методами радиолокации.

Ударный беспилотник С-70 «Охотник» является одним из новейших разработок военной авиации России. Как ожидается, бомбардировщик поступит на вооружение российской армии с 2024 года. Дальность полета нового аппарата составляет 6 тысяч километров.