ЕГЭ в 2022 году собираются провести в доковидном формате Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый государственный экзамен в следующем году собираются провести в доковидном формате. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», - заявил глава ведомства в интервью «Российской газете».

Музаев уточнил, что школьники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к государственному экзамену, отметив, что его сдали не все только в Калмыкии, где на сегодняшний день сохраняется сложная эпидемиологическая ситуации с коронавирусом.

Глава Рособрнадзора отметил, что уже два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, а сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля. Основной же период экзаменов назначен с 26 мая по 2 июля. По его словам, расписание будет переформировано при изменении ситуации.