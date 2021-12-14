МВД будет предупреждать собственников о вскрытии их квартир и автомобилей не позднее 24 часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ подготовило проекты приказов о порядке информирования собственников о вскрытии полицейскими их квартир или автомобиля, если такое это необходимо в отсутствие владельца. Два соответствующих проекта ведомственных документа опубликованы во вторник, 14 декабря. на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

«О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения информируется собственник или проживающие граждане, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», - говорится в тексте одного из проектов.

Подобные сроки установлены и для уведомления собственников автомобилей, чьи машины собираются в отсутствие хозяина.

Согласно законопроекту, ведомство должно уведомить собственника о вскрытии «путем направления или вручения уведомления о вскрытии». Подобное уведомление могут направить через почту заказным почтовым отправлением, а также в виде телефонограммы или через электронную связь. Уведомление будет содержать сведения о дате, времени, месте, а также основаниях и обстоятельствах вскрытия.