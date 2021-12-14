Песков ответил на недовольство США по блокировке Россией резолюции ООН по климату Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не согласна с заявлением Соединенных Штатов, что Москва подвела весь мир, заблокировав резолюцию ООН по климату, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы не согласны с этим абсолютно. Москва является ответственным участником климатической повестки дня. Резолюция была полностью неприемлема», – заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие. Такие ограничения были инициированы странами, «изрядно навредившими климату» в процессе своего индустриального развития, подчеркнул он.

Ранее Россия наложила право вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, регламентирующий связь военных конфликтов и социальную напряженность с изменениями климата. Американская сторона заявила, что таким образом «подвела весь мир».