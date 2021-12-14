Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 декабря 2021 9:34

Песков ответил на недовольство США по блокировке Россией резолюции ООН по климату

Документ был неприемлемым, отметил пресс-секретарь российского лидера
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Песков ответил на недовольство США по блокировке Россией резолюции ООН по климату

Песков ответил на недовольство США по блокировке Россией резолюции ООН по климату

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не согласна с заявлением Соединенных Штатов, что Москва подвела весь мир, заблокировав резолюцию ООН по климату, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы не согласны с этим абсолютно. Москва является ответственным участником климатической повестки дня. Резолюция была полностью неприемлема», – заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие. Такие ограничения были инициированы странами, «изрядно навредившими климату» в процессе своего индустриального развития, подчеркнул он.

Ранее Россия наложила право вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, регламентирующий связь военных конфликтов и социальную напряженность с изменениями климата. Американская сторона заявила, что таким образом «подвела весь мир».