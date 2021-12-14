Глава Амурской области Василий Орлов: «Готовы финансировать закупку нового оборудования в колледжи и переобучение педагогов»

В 2022 году число участников чемпионата по стандартам WorldSkills Russia в Приамурье увеличится до 300 человек. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область готова вкладывать дополнительные средства в переобучение педагогов и современное оборудование для колледжей, заявил глава региона Василий Орлов. Приамурье стремится вырастить новое поколение высококвалифицированных специалистов и рабочих с навыками, отвечающими мировым стандартам. Для этого в регионе каждый год обновляется материально-техническая база, преподаватели проходят курсы повышения профессионального мастерства, с 2013 года активно развивается движение WorldSkills Russia. За семь лет в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills приняли участие почти 750 человек. Половина из них успешно устроилась на предприятия региона по выбранной специальности. Губернатор Василий Орлов считает, что развитию движения в регионе нужно уделять больше внимания.

- В развитии движения WorldSkills Russia Амурская область имеет хороший потенциал, считаю, что нужно усиливаться в этом направлении, необходимые ресурсы для этого есть. При необходимости Правительство Амурской области готово финансировать и закупку нового оборудования в колледжи, и переобучение педагогов, чтобы на нем работать. Кроме того, нужно организовывать с работодателями более тесную связь, особенно в сфере строительства. Пандемия указала нам на острый дефицит наших местных кадров по некоторым направлениям. Помочь в решении этого вопроса может, в том числе движение WorldSkills Russia, – отметил Василий Орлов 14 декабря в ходе совещания регионального правительства.

К седьмому региональному чемпионату по стандартам WorldSkills, которое прошло в начале декабря, в амурских колледжах существенно модернизировали материально-техническую базу. В перерывах между соревнованиями оборудование и материалы используются в обучении студентов. За последние два года в трех амурских колледжах появились 14 современных мастерских. Выросло число предприятий-партнеров конкурса, которые поддерживают движение молодых профессионалов не только в качестве спонсоров, но и в качестве экспертов, оценивающих навыки конкурсантов.

В 2021 году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» было на 10 соревновательных направлений больше, чем в 2020 году: добавились направления «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Программные решения для бизнеса – IT», «Ветеринария», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Переработка нефти и газа», «Физическая культура, спорт и фитнес» и другие. Всего по 29 направлениям в этом году соревновались 240 конкурсантов.

В 2022 году министерство образования и науки Амурской области собирается еще больше расширить число участников конкурса. В восьмом региональном чемпионате по стандартам WorldSkills Russia будут соревноваться уже 300 человек. Вырастет и число компетенций – до 31. Новыми направлениями конкурса станут «Кровельные работы по металлу» и «Промышленная механика и монтаж».