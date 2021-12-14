Гинцбург заявил, что "Спутник V" дает более широкий спектр нейтрализующих антител, чем вакцина Pfizer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» дает более широкий спектр нейтрализующих антител, чем препарат Pfizer, что дает ей большую эффективность в борьбе со штаммом «омикрон». Такое заявление во вторник, 14 декабря, сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«"Спутник V" дает гораздо более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с антителами, которые образуются в результате использования вакцины Pfizer», - заявил он.

Глава центра отмтеил, что «Спутник V» будет защищать от нового штамма «омикрон», но на сегодняшний день эксперты не могут назвать конкретные цифры по данному вопросу. По его словам, исследователи НИЦ сегодня изучают степень эффективности российского препарата в борьбе с новым штаммом.

«Я готов экспериментально и предметно обсуждать эту тематику … на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина «Спутник V», то есть антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, который получил название «омикрон», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24»

Гинцбург отметил, что в случае 10-краткого падения действенности «Спутника V» эксперты поставят вопрос об изменении вакцины.