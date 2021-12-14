Михаил Дегтярев объявил о внедрении цифровых инноваций в Хабаровском крае

В проект войдут три направления: «Цифровой регион», «Территория цифрового комфорта» и «Цифровое равенство». Фото: правительство Хабаровского края

В рамках Стратегии развития Хабаровского края до 2026 года Михаил Дегтярев заявил о создании проекта «Умный регион». Он станет одним из главных во флагманской инициативе «Край инноваций и новых возможностей». По словам губернатора Хабаровского края, в «Умный регион» войдут три составляющие: «Цифровой регион», «Территория цифрового комфорта» и «Цифровое равенство».

В рамках проекта «Цифровой регион» будет создана единая цифровая экосистема, которая позволит улучшить качество жизни населения. В крупных городах и поселках региона начнут работать сервисы по контролю доступа в учреждениях образования, «умные» светофоры, автоматический весовой контроль, единая карта жителя и другие.

- Проект «Умный регион» планируем реализовать с помощью концессионного соглашения между краевым правительством и концессионером. Планируем заключить соглашение сроком до 12 лет. Общая сумма инвестиций достигнет 5 миллиардов рублей, - объяснил Михаил Дегтярев.

Губернатор поручил подписать соглашение и приступить к работе над проектом в 2022 году.

Комфортную среду для местных IT-компаний создадут в рамках проекта «Территория цифрового комфорта». Кроме того, он предполагает создание условий для привлечения специалистов из других частей страны. Организациям, работающим в сфере IT, предоставят налоговые преференции, создадут зону по примеру «Сколково». По проекту, к 2030 году в регионе в три раза увеличится количество IT-компаний и профильных специалистов.

По проекту «Цифровое равенство» к 2030 году во всех населенных пунктах края, население которых более 100 человек, проведут высокоскоростной интернет. Достичь этого удастся благодаря улучшению сетей связи. Кроме того, до конца 2024 года сеть LTE будет доступна для жителей тех населенных пунктов, где население составляет не менее тысячи человек.