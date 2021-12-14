Реаниматолог рассказал, как оказать первую помощь при травмах от упавших сосулек Фото: Василий Вахрин

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, что при оказании первой помощи пострадавшим от падения сосулек, тающего или обледеневшего снега, нужно обратить внимание на размер раны и характер повреждения.

«Если рана открытая и кровоточит, нужно постараться обработать перекисью водорода, хлоргексидином, спиртовым водным раствором, мирамистином или другим кожным антисептиком. На рану и наложить антисептическую повязку. Если рана кровоточит, то постараться прижать ее потуже, то есть наложить давящую повязку и приложить холод», — поделился он в беседе с «Пятым каналом».

Врач отметил, что переносить пострадавшего самостоятельно не стоит, так как это опасно, если у него есть переломы. По его мнению, нужно сразу вызвать скорую помощь.

Ранее юрист Константин Зиновьев рассказывал сайту KP.ru, что делать, если на человека или машину упала сосулька.

«Если на человека или машину упала сосулька, то тут два варианта. Первый: виновата управляющая компания, если она не поставила ограждения, не оставила место для прохода вдали от крыши. А если же пешеход пролез сам через ограждения или вплотную к дому поставил машину, несмотря на предупреждения, то это будет уже вина пострадавшего», - пояснил он.